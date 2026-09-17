Пашинян заявил, что Армения не против исключения из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не станет возражать против исключения из ОДКБ и больше не считает размещение российской военной базы критически важным для своей безопасности.