Пашинян заявил, что Армения не против исключения из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не станет возражать против исключения из ОДКБ и больше не считает размещение российской военной базы критически важным для своей безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Мерц: экономика Г...
- АА Клычков: с Запада...
- Норвежский лыжник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым