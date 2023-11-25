В Спасском районе фура протаранила два автомобиля и патрульную машину ДПС

25 ноября примерно в 04:40, в Спасском районе, на 246 км автодороги М-5 «Урал» 43-летний житель Чувашской республики, управляя транспортным средством «Мерседес Бенц Актрос», по предварительной информации, совершил столкновение со стоящими на проезжей части автомобилями «Скания», «Хендай Гранд Старекс» и патрульным автомобилем Госавтоинспекции Шкода Октавия.