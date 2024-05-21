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Закон, порядок, государство

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В Забайкалье инспектор ДПС помог роженице оперативно добраться до родильного дома

Забайкалец Андрей Рукин по пути в Читу в лечебное учреждение, из-за начинающихся родов у жены был вынужден обратиться к полицейским на стационарном посту ДПС на въезде в краевую столицу.

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