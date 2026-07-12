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Макинтайр о Хеллибаке: «Почти наверняка уйдет из «Виннипега». «Баффало» и «Сан-Хосе» – мои фавориты для перехода, «Каролина» на третьем месте»

Журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр заявил, что вратарь Коннор Хеллибак с большой долей вероятности покинет «Виннипег».

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