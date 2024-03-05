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В Британии окрысились на немецких военных за нашумевший «слив»

В Британии окрысились на немецких военных за нашумевший «слив»

Спустя несколько томительных дней новость об обнародованных записях высокопоставленных немецких офицеров, которые запросто планировали атаки на Крымский мост, пробилась и на первые полосы так называемых британских средств массовой информации.

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