Захватили оружие и ударили по ВСУ: Заключённые колонии под Суджей держат круговую оборону?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА По данным украинского блогера, сидельцам предложили воевать на стороне ВСУ. Но, получив оружие, они приняли решение не предавать Родину.
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