Захватили оружие и ударили по ВСУ: Заключённые колонии под Суджей держат круговую оборону?

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Леонид Ла Рошель

Из зеков дураков делать не надо, они прекрасно понимают, что служба в ВСУ это "деревянный макинтош" без вариантов, раньше или позже, вопрос времени, а содействие ВС РФ - это реальное списание всех косяков и возможность начать жизнь с чистого листа с обелённой биографией.