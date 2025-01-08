Игорь Кузнецов

Вмешательство США во "внутриполитические разбоки" и в Киеве в 2014 году, и сейчас - в Тбилиси, вряд ли кто сможет отрицать. Есть ли разница - киевского президента США не поддерживали, его (корумпированного и т.п.) свергли незаконно, хотя была договорённость о досрочных перевыборах с протестующими. В Грузии выборы прошли и по закону США не должны были поддерживать Саломе Зурабишвили, но они это делали, вовлекая своих европейских "сателлитов". В любом случае - США на стороне беззакония.