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Тбилиси ответил на хамство Макрона оплеухой: Как Грузия не дала Украине случиться у себя

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула Грузию и направила свои стопы в США, где ей приготовили место стипендиатки «Института Маккейна»*.

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Комментарии
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Вера артемьева
грузия дави проамероевропидоров и все у тебя будет достойно.
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7 час.
Игорь Кузнецов
Вмешательство США во &quot;внутриполитические разбоки&quot; и в Киеве в 2014 году, и сейчас - в Тбилиси, вряд ли кто сможет отрицать. Есть ли разница - киевского президента США не поддерживали, его (корумпированного и т.п.) свергли незаконно, хотя была договорённость о досрочных перевыборах с протестующими. В Грузии выборы прошли и по закону США не должны были поддерживать Саломе Зурабишвили, но они это делали, вовлекая своих европейских &quot;сателлитов&quot;. В любом случае - США на стороне беззакония.
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6 час.
Гарибян Сусанна
Дай вам Бог счастья и добра, люди Грузии!
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2 час.

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