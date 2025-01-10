Экспорт нефти Саудовской Аравии в Китай снижается Согласно прогнозам, которые приводит Reuters, экспорт саудовской нефти в феврале будет ниже январских объемов.
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Экспорт нефти Саудовской Аравии в Китай снижается Согласно прогнозам, которые приводит Reuters, экспорт саудовской нефти в феврале будет ниже январских объемов.
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