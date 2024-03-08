НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Канчельскис о Миранчуке: «Антону надо бегом в Европу, нельзя упускать последний шанс. Клуб не имеет значения. Если это топ-5, надо соглашаться»

«Миранчуку надо брать ноги в руки и бегом в европейскую лигу. Если кто-то во Франции действительно готов пригласить Миранчука, надо соглашаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх