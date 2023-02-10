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Эрик Стаал забил 2 гола в пустые ворота в меньшинстве в матче с «Сан-Хосе». Первый стал его 450-м в НХЛ

Эрик Стаал забил 2 гола в пустые ворота в меньшинстве в матче с «Сан-Хосе». Первый стал его 450-м в НХЛ

Эрик Стаал сделал дубль в меньшинстве за 34 секунды в матче с «Сан-Хосе». 38-летний форвард «Флориды» отличился в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:1).

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