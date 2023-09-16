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Ещенко о конфликте с Каррерой: «Я вот чего не понял: если хочешь убрать человека, так сделай это, не жди его ошибки и не старайся загнобить. От той ситуации страдала вся команда»

Ещенко о конфликте с Каррерой: «Я вот чего не понял: если хочешь убрать человека, так сделай это, не жди его ошибки и не старайся загнобить. От той ситуации страдала вся команда»

В сезоне‑2018/19 Каррера отстранил Ещенко и Дениса Глушакова от работы с командой «Спартака» за лайк публикации с критикой тренера.

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