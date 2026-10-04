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Спорт Уик-Энд

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Инсайд: Глушенков не ведет переговоров с «Зенитом» о продлении контракта. Он может договариваться с другими клубами уже зимой

Инсайд: Глушенков не ведет переговоров с «Зенитом» о продлении контракта. Он может договариваться с другими клубами уже зимой

«Зенит» и форвард команды Максим Глушенков не ведут переговоры о новом контракте, сообщает в соцсети инсайдер Анар Ибрагимов.

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