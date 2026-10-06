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Царьград

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Новосибирцев ждут две короткие рабочие недели до конца 2026 года

Новосибирцев ждут две короткие рабочие недели до конца 2026 года

Новосибирцы в конце декабря будут работать только 28, 29 и 30 числа, после чего уйдут на новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

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