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«Игра с Кабо-Верде вернула нас с небес на землю». Де ла Фуэнте прокомментировал все матчи Испании на ЧМ-2026

«Игра с Кабо-Верде вернула нас с небес на землю». Де ла Фуэнте прокомментировал все матчи Испании на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте коротко прокомментировал каждый матч, который его команда провела на ЧМ-2026.

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