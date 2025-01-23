Антимонопольщики не нашли признаков ценового сговора производителей сливочного масла

Федеральная антимонопольная служба, которая в конце 2024 года начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в условиях роста цен на этот продукт, пока не выявила признаков картельного сговора.
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