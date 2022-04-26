Дончич повторил достижение Робертсона по очкам, подборам и передачам в первых 15 матчах плей-офф НБА

Дончич повторил достижение Робертсона по очкам, подборам и передачам в первых 15 матчах плей-офф НБА

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич повторил достижение легенды НБА Оскара Робертсона по количеству очков, подборов и передач в первых 15 матчах плей-офф НБА в карьере.

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