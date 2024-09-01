Екатерина Прокопьева поздравила северян с Днем знаний

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем знаний! 1 сентября – особый для всех праздник. Он наполнен добрыми эмоциями, улыбками и цветами, волнением первоклассников, радостью от встреч с друзьями и любимыми педагогами.
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