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Мэр Приходько: В Горловке при обстреле ВСУ повреждено медицинское учреждение

В результате обстрела ВСУ в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения. Об этом сегодня, 5 апреля, в Telegram-канале сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько, информирует РИА Новости.

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