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Французы хотят повторить? Полк, ходивший в поход на Россию в 1812 году, опять готовится двинуться на Восток

Французы хотят повторить? Полк, ходивший в поход на Россию в 1812 году, опять готовится двинуться на Восток

Автор:  КОШКИН Историческая справка: "Мальбрук в поход собрался". Эту неприличную песенку придумали еще во время Войны за испанское наследство в 1709 году французские солдаты накануне знаменитого сражения при Мальплаке, а герой песни Мальбрук - это на самом деле герцог Мальборо! Но Мальбрук не погиб, а французы сражение проиграли и песня забылась.

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