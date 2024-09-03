Экс-командарм 58-й армии генерал Попов попросил вызвать в суд боевых командиров

Защита генерала Ивана Попова просит вызвать в суд его подчиненных командиров.Адвокат обвиняемого в хищении экс-командарма 58-й армии генерала Ивана Попова ходатайствовал о приглашении в суд в качестве свидетелей восьми командиров-подчиненных обвиняемого.