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Царьград

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Экс-командарм 58-й армии генерал Попов попросил вызвать в суд боевых командиров

Экс-командарм 58-й армии генерал Попов попросил вызвать в суд боевых командиров

Защита генерала Ивана Попова просит вызвать в суд его подчиненных командиров.Адвокат обвиняемого в хищении экс-командарма 58-й армии генерала Ивана Попова ходатайствовал о приглашении в суд в качестве свидетелей восьми командиров-подчиненных обвиняемого.

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