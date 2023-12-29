Фейковые отзывы на товары. Вот как не попасться в их ловушку.

Ряд восторженных пятизвездочных онлайн-обзоров часто решает для нас сделку, когда дело доходит до совершения покупки или выбора ресторана — но можете ли вы действительно им доверять? Согласно опросу 2023 года, более 99% покупателей время от времени просматривали онлайн-обзоры, при этом около 87% регулярно просматривали в сети мнения потребителей о продуктах и услугах.