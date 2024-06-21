Определены победители конкурса "Лучший учитель 2024 года" из Великого Новгорода

По итогам конкурса "Лучший учитель 2024 года" в Новгородской области были определены 17 лучших педагогов, среди которых четверо представителей Великого Новгорода стали победителями федерального уровня.
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