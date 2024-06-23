В Турции в июле снизятся цены на отели по причине низкого спроса

Цены на отели в июле в Турции снижаются по причине низкого спроса, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, 23 июня в интервью РИА Новости.
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