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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро, Осимхен, Хвича, Дибала, Чалханоглу и Данило – в сборной Серии А-2023 от WhoScored

Лаутаро, Осимхен, Хвича, Дибала, Чалханоглу и Данило – в сборной Серии А-2023 от WhoScored

Четыре игрока «Интера» включены в сборную Серии А за 2023 год по версии WhoScored. Также в команду попали два футболиста «Наполи» и по одному из «Ювентуса», «Ромы», «Сассуоло», «Торино» и «Монцы».

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