Русский художник Владимир Дервиз похоронен на Введенском кладбище

Многие работы Дервиза можно увидеть в Третьяковской галерее Художник Владимир Дервиз (1859-1937) дружил с Михаилом Врубелем, был в самых тёплых отношениях с Валентином Серовым, на двоюродной сестре которого был женат.
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