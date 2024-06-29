В каких марках мороженого обнаружили кишечную палочку и плесень Юлия ЧелкановаНедавние исследования выявили присутствие кишечной палочки в популярных марках мороженого, что вызвало шок и недовольство среди потребителей.
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