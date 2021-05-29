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Россия готова научить проводить спортивные соревнования в Арктике

Россия готова научить проводить спортивные соревнования в Арктике

Россия готова поделиться с международным сообществом опытом проведения соревнований в Арктике. Об этом сегодня, 29 мая, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на совещании «Российская Арктика — территория спорта и туризма», проходящем в Норильске.

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