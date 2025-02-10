День 11 февраля в истории

Международный день женщин и девочек в науке. Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 22 декабря 2015 года с целью «обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней».
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