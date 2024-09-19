Мало кто знал, что этот громадный, феерически смешной и очень любимый зрителями артист – библиофил, тонкий знаток японской поэзии, завсегдатай всех букинистических магазинов, которые попадались на его пути.
©️ Станислав Юрьевич Садальский об Алексее Макаровиче Смирнове
Комментарии
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Ю
Юлия
вечная память Мастеру!
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16 час.
Мехпара Мамедова
Актер с большой буквы . вечная память. Ему нет равных.
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16 час.
Валентина
🙏 Светлая память! Какие люди бывают: ему с его орденами можно было бы хотя бы отдельную квартирку дать, а он всю жизнь в комнатке коммуналки с мамой! Никогда ничего не просил!... Сейчас на фоне тех, кто ворует и никак навороваться не могут, без стыда и совести, такие люди кажутся святыми!
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7 час.
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