©️ Станислав Юрьевич Садальский об Алексее Макаровиче Смирнове

Валентина

🙏 Светлая память! Какие люди бывают: ему с его орденами можно было бы хотя бы отдельную квартирку дать, а он всю жизнь в комнатке коммуналки с мамой! Никогда ничего не просил!... Сейчас на фоне тех, кто ворует и никак навороваться не могут, без стыда и совести, такие люди кажутся святыми!