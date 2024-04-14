«Рубон», «Гроза-С», «Богатырь-2» и не только на базе МЗКТ: на что способен белорусский «Волат»? (ФОТО)

Как любая универсальная платформа, МЗКТ-490100 стал родоначальником целого семейства автомобилей специального назначения, таких как разведывательный, медицинский, машина связи и радиоэлектронной борьбы и многие другие.
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