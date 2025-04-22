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Царьград

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Илон Маск сократит $135 млн на антиискусственный интеллект в NSF США

Илон Маск сократит $135 млн на антиискусственный интеллект в NSF США

Ведомство Илона Маска, DOGE, урезает финансирование NSF США на $135 млн. Это затронет программы по борьбе с дезинформацией и дипфейками.

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