Юрист Ногайлиева: в 2025 году произойдут две масштабные индексации пенсии

В 2025 году пенсии в России повысятся дважды. Сначала власти проиндексируют страховые выплаты, затем социальные, сообщила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева агентству «Прайм».
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