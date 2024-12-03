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Юрист Ногайлиева: в 2025 году произойдут две масштабные индексации пенсии

Юрист Ногайлиева: в 2025 году произойдут две масштабные индексации пенсии

В 2025 году пенсии в России повысятся дважды. Сначала власти проиндексируют страховые выплаты, затем социальные, сообщила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева агентству «Прайм».

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