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Экс-телеведущая «Орла и решки» Мария Ивакова разводится с мужем, о существовании которого никто не знал

Экс-телеведущая «Орла и решки» Мария Ивакова разводится с мужем, о существовании которого никто не знал

Телеведущая Мария Ивакова ошарашила поклонников сообщением о разводе Телеведущая Мария Ивакова перестала выходить на публику после расставания с Никитой Ефремовым, с которым начала встречаться после развода с Эрнестом Рудяком.

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