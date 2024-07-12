Экс-телеведущая «Орла и решки» Мария Ивакова разводится с мужем, о существовании которого никто не знал

Телеведущая Мария Ивакова ошарашила поклонников сообщением о разводе Телеведущая Мария Ивакова перестала выходить на публику после расставания с Никитой Ефремовым, с которым начала встречаться после развода с Эрнестом Рудяком.
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