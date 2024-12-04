В Казани проверят дамбы и плотины на риски затоплений

В Казани оценят техническое состояние гидротехнических сооружений, проверив их на возможные риски затопления и подтопления для обеспечения инженерной защиты городских территорий, следует из тендера на портале госзакупок.
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