Хабаровчанин обманул шестерых автовладельцев на 5,4 млн рублей

Полицейские установили, что 33-летний хабаровчанин совершил сразу несколько мошеннических действий. Пользуясь предлогом помощи в покупке подержанных автомобилей и соответствующих комплектующих за границей, он получал деньги от автовладельцев-заказчиков, но не выполнял свои обязательства.