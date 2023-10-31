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Хабаровчанин обманул шестерых автовладельцев на 5,4 млн рублей

Хабаровчанин обманул шестерых автовладельцев на 5,4 млн рублей

Полицейские установили, что 33-летний хабаровчанин совершил сразу несколько мошеннических действий. Пользуясь предлогом помощи в покупке подержанных автомобилей и соответствующих комплектующих за границей, он получал деньги от автовладельцев-заказчиков, но не выполнял свои обязательства.

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