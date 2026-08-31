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ДумаТВ

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Пискарев сообщил об очередных выявленных случаях внешнего  вмешательства в предстоящие выборы

Пискарев сообщил об очередных выявленных случаях внешнего  вмешательства в предстоящие выборы

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам об очередных выявленных случаях внешнего  вмешательства в предстоящие выборы.

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