Почему пловчихи после каждого заплыва идут в душ, даже если после снова ныряют в бассейн

Спортсмены отличаются особой дисциплинированностью и строгим соблюдением правил. Поэтому довольно странно видеть, как на соревнованиях в водных видах спорта пловчихи регулярно бегают в душ просто между заплывами.
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