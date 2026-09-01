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Регионы России

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Хокон VIII официально вступил на престол Норвегии после смерти отца

Хокон VIII официально вступил на престол Норвегии после смерти отца

В Норвегии новый король Хокон VIII принял присягу перед парламентом Стортингом 1 сентября, официально вступив на престол после смерти своего отца, короля Харальда V.

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