Специалисты ChainLight предотвратили эксплойт на $1,9 млрд

ChainLight, компания, занимающаяся аудитом безопасности блокчейнов, обнаружила серьезную уязвимость в протоколе zkSync Era, которая потенциально может привести к потерям, превышающим 1,9 миллиарда долларов.
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