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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мостовой: «Сейчас я нуждаюсь в «Локомотиве», а он – во мне. Это очевидный шаг, хочется доказать свою состоятельность. Нужно вернуть клубу те позиции, которые мы заслуживаем»

Андрей Мостовой высказался о трансфере в «Локомотив». Полузащитник « Зенита » перешел в московский клуб на правах аренды в рамках текущего сезона.

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