Взрывное устройство нашли на магистральном нефтепроводе в Ленобласти

Силовики обезвредили самодельное взрывное устройство вблизи нефтепродуктопровода «Ярославль — Приморск-2», сообщил РИА Новости советник президента — пресс-секретарь компании «Транснефть» Игорь Демин 9 ноября.
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