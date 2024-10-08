Боец Фауст: подразделение ВСУ погибло в ДНР, ошибившись с опорным пунктом

В ДНР военнослужащие ВСУ прибыли на опорный пункт ВС России, перепутав его со своей позицией.Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск при освобождении населенного пункта Желанное в ДНР уничтожили подразделение ВСУ, которое перепутало свою позицию с позицией ВС России.