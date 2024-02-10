Всплыла фамилия известного орлигарха который давно заменяет Галкину* жену. История о том, как комик однажды сел в "голубой вагон"

Автору статьи,а стоит ли о нем писать? Не стоит он того ,забыть и не рекламировать.

Пусть таскает свой голубой зад по всему миру. До лампочки. Только бы в России не пахло им.

Elena Guseva

В 1991 году не Ельцин был не в форме, а Союз развалился, поэтому новогоднее поздравление произносить было некому. Вот Задорнова и попросили это сделать. А о том, что Галкин был депутатом, чё-то не слышала. Автор, информацию надо проверять, иначе теряется доверие к тексту.