Театр абсурда
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Театр абсурда

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Всплыла фамилия известного орлигарха который давно заменяет Галкину* жену. История о том, как комик однажды сел в "голубой вагон"

Всплыла фамилия известного орлигарха который давно заменяет Галкину* жену. История о том, как комик однажды сел в "голубой вагон"

Интересная жизнь с Vera Star Слухи о, том что нынешний супруг Аллы Борисовны Пугачевой, юморист Максим Галкин*, никогда не заглядывал к ней под одеяло, как собственного говоря и к другим представительницам слабого пола, ходят уже давно.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
Автору статьи,а стоит ли о нем писать? Не стоит он того ,забыть и не рекламировать.
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11 час.
И
Ирина
Пусть таскает свой голубой зад по всему миру. До лампочки. Только бы в России не пахло им.
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11 час.
Elena Guseva
В 1991 году не Ельцин был не в форме, а Союз развалился, поэтому новогоднее поздравление произносить было некому. Вот Задорнова и попросили это сделать. А о том, что Галкин был депутатом, чё-то не слышала. Автор, информацию надо проверять, иначе теряется доверие к тексту.
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7 час.

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