Турция вслед за Россией заблокировала мессенджер Discord

Турция заблокировала платформу Discord, заявил министр юстиции страны Йылмаз Тунч. По его словам платформу использовали для распространения запрещенного контента, содержащего «сексуальное насилие над детьми».
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