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SpaceX получила разрешение на седьмой испытательный полет Starship

SpaceX получила разрешение на седьмой испытательный полет Starship

Верхняя ступень транспортной системы Starship на испытательном стенде / © SpaceX Лицензия на запуск последовала за испытаниями двигателей первой и второй ступеней транспортной системы Starship, которые инженеры компании Илона Маска провели на этой и прошлой неделях.

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