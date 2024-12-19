SpaceX получила разрешение на седьмой испытательный полет Starship

Верхняя ступень транспортной системы Starship на испытательном стенде / © SpaceX Лицензия на запуск последовала за испытаниями двигателей первой и второй ступеней транспортной системы Starship, которые инженеры компании Илона Маска провели на этой и прошлой неделях.
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