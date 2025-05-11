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Сенников про 1:0 ЦСКА с «Краснодаром»: «Команды достаточно равные, исход решил гол и великолепная игра Акинфеева. «Быкам» нужно выигрывать 2 матча и становиться чемпионами»

Сенников про 1:0 ЦСКА с «Краснодаром»: «Команды достаточно равные, исход решил гол и великолепная игра Акинфеева. «Быкам» нужно выигрывать 2 матча и становиться чемпионами»

В субботу армейцы дома одержали победу над «быками» (1:0) в матче 28‑го тура Мир РПЛ. – Хороший матч получился.

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