В Германии закрыли расследование против главы ВВС в связи с утечкой

В Берлине прокуратура закрыла расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое проводилось после утечки беседы офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту.
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