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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске упавшая с 4 этажа девушка получила титановый позвоночник

В Новосибирске упавшая с 4 этажа девушка получила титановый позвоночник

ЧП произошло в декабре 2024 года в Амурской области. Ирина поскользнулась на подоконнике 4 этажа, получила тяжелую травму, чудом выжила и два часа лежала без сознания на снегу.

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