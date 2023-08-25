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Глава Федерации обществ крымских татар Сель призвал Зеленского забыть про Крым

Глава Федерации обществ крымских татар Сель призвал Зеленского забыть про Крым

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении прежних границ Украины, передает РИА Новости.

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