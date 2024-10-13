В Севастополе стало больше иностранных студентов

По итогам вступительной кампании этого года доля граждан других стран среди абитуриентов, которые зачислены в СевГУ, выросла вдвое по сравнению с предыдущим набором – и стала рекордной за все 10 лет существования вуза.
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